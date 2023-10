POL-OE: Fußgänger angefahren

Kirchhundem (ots) - Kirchhundem. Am Samstag (30.09.2023) kam es im Zeitraum zwischen 12:00 h - 13:00 h in einem Supermarkt in der Herrntroper Straße in Kirchhundem zu einem Diebstahl einer Geldbörse aus einer Handtasche, welche an einem Einkaufswagen befestigt war. Eventuelle Zeugenhinweise werden an die Polizei unter 02761 / 9269-0 erbeten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe Telefon: 02761 9269 2200 E-Mail: ...

