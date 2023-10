Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vandalismus in Wanderhütte

Olpe (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am Montagnachmittag (02.10.2023) gewaltsam in die sog. "Jahnhütte" im Bereich Günsen ein. Ein Zeuge hatte die Polizei informiert, als er beim Joggen zufällig verdächtige Feststellungen an der Hütte gemacht hatte. Die Täter hatten sich nämlich nicht nur Zutritt zur Wanderhütte verschafft, sondern dort auch einen Gasbrenner in Betrieb genommen und einen Feuerlöscher entleert. Als der Zeuge die Tat bemerkte, befand sich zwar kein Täter mehr vor Ort, jedoch brannte der Gasbrenner weiterhin im Innenraum der Hütte. Da der Mann die Gaszufuhr unterbrach, verhinderte er vermutlich weiteren Schaden an der Wanderhütte. Insgesamt entstand dem Turnverein Olpe als Betreiber der Hütte ein Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02761 9269-0 entgegen.

