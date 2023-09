Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Einsatz der Bundespolizei zur Fußball-Begegnung in der 2. Bundesliga FC St. Pauli - Holstein Kiel- Hamburger Bundespolizei zieht Bilanz-

Die mit Kräften der Bundesbereitschaftspolizei Ratzeburg verstärkte Bundespolizeiinspektion Hamburg war am 17.09.2023 mit über 100 Einsatzkräften zur Fußballspielbegegnung FC St. Pauli - Holstein Kiel im bahnpolizeilichen Aufgabenbereich im Einsatz. Im ausverkauften Millerntorstadion waren beim Spiel mit Anstoßzeit um 13:30 Uhr nach hiesigem Sachstand über 29.500 Fußballanhänger.

Die Anreise von über 600 Holstein Kiel-Fans erfolgte insbesondere mit Regionalzügen auf der Strecke von Kiel nach Hamburg. Unter teilweiser bundespolizeilicher Lenkung bzw. Begleitung erfolgter die Weiterfahrt mit U-Bahnen ohne besondere Vorkommnisse. Teilweise wurden Fußballanhänger auch durch Bundes- und Landespolizisten bei einem ungeplanten Ausstieg am Dammtor - Bahnhof fußläufig zum Stadion begleitet. In Hamburg nutzten zahlreiche Gast- und Heimfans den ÖPNV bis zum Millerntorstadion.

Die Abreise nach Spielende von ca. 630 Gast-Fans erfolgte nach einer betriebsbedingten Verzögerung störungsfrei in einem RE Richtung Neumünster / Kiel. In der Rückreisephase kam es im bundespolizeilichen Zuständigkeitsbereich in Hamburg zu keinen besonderen Vorkommnissen.

"Die besondere Herausforderung bestand für die Einsatzkräfte der Bundespolizei darin, ein Einwirken oder eine Vermischung der Fangruppierungen im bahnpolizeilichen Bereich zu verhindern." "Das taktische Sicherheitskonzept der Bundespolizei im bahnpolizeilichen Aufgabenbereich hat sich wiederholt bewährt."

"Sehr erfreulich war das insgesamt friedliche Verhalten der Fußballanhänger."

Die Zusammenarbeit mit Einsatzkräften der Hamburger Polizei und der DB AG verlief auch in diesem Einsatz wiederholt sehr gut.

