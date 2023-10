POL-OE: Motorroller vor der Haustür gestohlen

Olpe (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen am Montagnachmittag (02.10.2023) gewaltsam in die sog. "Jahnhütte" im Bereich Günsen ein. Ein Zeuge hatte die Polizei informiert, als er beim Joggen zufällig verdächtige Feststellungen an der Hütte gemacht hatte. Die Täter hatten sich nämlich nicht nur Zutritt zur Wanderhütte verschafft, sondern dort auch einen Gasbrenner in Betrieb genommen und einen Feuerlöscher ...

