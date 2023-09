BPOLI-KA: (PF) Gleisüberschreitung am Hauptbahnhof

Heidelberg (ots) - In der Nacht auf Freitag (22. September) ist es am Heidelberger Hauptbahnhof zu einem Diebstahl gekommen. Im Zuge der Videoauswertungen konnten weitere Tathandlungen aufgedeckt werden. Die Bundespolizei sucht nun insbesondere nach einem Geschädigten. Gegen 3 Uhr entwendete der 29-jährige algerische Staatsangehörige dem am Boden schlafenden ...

