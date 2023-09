Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: (HD) Diebstahl in Heidelberg - Bundespolizei sucht Zeugen und Geschädigte

In der Nacht auf Freitag (22. September) ist es am Heidelberger Hauptbahnhof zu einem Diebstahl gekommen. Im Zuge der Videoauswertungen konnten weitere Tathandlungen aufgedeckt werden. Die Bundespolizei sucht nun insbesondere nach einem Geschädigten.

Gegen 3 Uhr entwendete der 29-jährige algerische Staatsangehörige dem am Boden schlafenden Geschädigten in der Haupthalle des Heidelberger Hauptbahnhofs dessen Handy sowie AirPods. Anhand des ausgewerteten Videomaterials konnte festgestellt werden, dass der Tatverdächtige dabei in Begleitung zweier weiterer, bislang unbekannter männlicher Personen war.

Im Zuge polizeiliche Ermittlungen wurde der 29-Jährige schließlich als Tatverdächtiger ermittelt.

Bei der Auswertung des Videomaterials konnte ein weiterer Diebstahl beobachtet werden. Gegen 03:30 Uhr hielt sich der Tatverdächtige zusammen mit einem weiteren Begleiter auf der Bahnsteigbrücke zwischen den Abgängen der Gleise 1 und 2/3 auf. Den dort schlafenden Geschädigten versuchten die beiden mehrfach zu bestehlen.

Dieser Geschädigte wird nun gesucht. Er trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Jacke, eine blaue Jeanshose und dunkle Sportschuhe mit weißer Sohle. Auffällig bei seiner Kleidung war ein schwarz-weißer Schal.

Wir bitten den Gesuchten sowie weitere Geschädigte oder Zeugen, sich mit der sachbearbeitenden Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 - 120160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

