Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: (KA) Zugfahrt endet in Haft

Karlsruhe (ots)

Am Freitagabend (22. September) hat eine 49-jährige Frau den Zug ohne gültigen Fahrausweis genutzt. Bei der polizeilichen Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen die Frau ein Haftbefehl zu vollstrecken war.

Gegen 20 Uhr nutzte die italienische Staatsangehörige den ICE 375 von Hamburg Altona nach Karlsruhe ohne im Besitz eines gültigen Fahrausweises gewesen zu sein. Bei der Ticketkontrolle durch den Zugbegleiter schloss sich die Tatverdächtige in der Zugtoilette ein. Der Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG alarmierte daraufhin die Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof.

Beim Eintreffen des Zuges am Bahnhof, hatte die Frau die Toilette bereits eigenständig verlassen. Die Beamten trafen die 49-Jährige am Bahnsteig an.

Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien der Frau stellte sich heraus, dass diese wegen Leistungserschleichung zur Festnahme ausgeschrieben war. Da die Tatverdächtige die Geldstrafe in Höhe von 600 Euro nicht begleichen konnte, wurde sie einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Zudem wurde die Frau von drei weiteren Behörden zwecks der Ermittlung ihres Aufenthaltes wegen Diebstahls und Leistungserschleichung gesucht.

Gegen die 49-Jährige wurde ein erneutes Strafverfahren wegen Leistungserschleichung eingeleitet.

