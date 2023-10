Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verletzter Pedelec-Fahrer nach Verkehrsunfall

Lennestadt (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 08.10.2023 gegen 16:00 Uhr im Bereich der Olper Straße (L715) in Lennestadt. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 44-jähriger aus Hamm mit seinem Wohnwagengespann, sowie ein 57-jähriger Pedelec Fahrer aus Lennestadt, die oben genannte Straße in Fahrtrichtung Altenhundem. Beim Vorbeifahren des Gespannes am Pedelec kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einer Kollision. Hierbei kam der Pedelec Fahrer zu Fall und verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell