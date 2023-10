Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannter durchwühlt Handschuhfach

Wenden (ots)

In der Nacht zu Samstag (07.10.2023) ertappte eine Frau gegen 3.45 Uhr einen unbekannten Mann, welcher sich auf der Beifahrerseite in ihr geparktes Auto beugte und sich an dem Handschuhfach zu schaffen machte. Die Frau sprach den Unbekannten daraufhin an. Dieser machte jedoch unglaubhafte Angaben und entfernte sich schließlich ohne Beute mit einem Fahrrad.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

- dunkle Oberbekleidung - dunkle Wollmütze - braune Augen - stämmige Statur - osteuropäischer Akzent

Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell