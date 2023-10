POL-OE: Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis aber mit Alkohol

Drolshagen (ots) - Am Samstag (07.10.2023) ereignete sich um 16:55 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich Berlinghausen. Eine 57-jährige Autofahrerin wollte von der Straße "Im Öhlchen" in die L 351 (Am Hütteberg) einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 55-jährigen Fahrradfahrer, der zeitgleich die L351 aus Richtung Brachtpe kommend befahren hatte. Durch die Kollision verletzte sich der Radfahrer leicht. An ...

