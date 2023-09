Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Verkehrsunfall mit Schwerverletzten nach Rotlichtverstoß

Bad Dürkheim (ots)

Am Sonntag den 17.09.2023 ereignete sich gegen 08:32 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B37 Kreuzung Kanalstraße. Eine 45 Jahre alte Frau aus Maxdorf befuhr mit ihrem Peugeot die B37 in Fahrtrichtung A650 und wollte an der Kreuzung Kanalstraße geradeaus weiter in Richtung A650 fahren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete die 45jährige dabei die Rot zeigende Lichtzeichenanlage und kollidierte mit einem VW Golf welcher von der Kanalstraße über die Kreuzung in Fahrtrichtung Ungstein fuhr. Die 79 Jahre alte Fahrerin des VW Golf und deren 53 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Während sich die 53jährige noch selbstständig aus dem Fahrzeug befreien konnte war die aus Bad Dürkheim kommende Fahrerin eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Die Fahrerin des Peugeot wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Die Fahrerin des VW Golf wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die Beifahrerin des VW und die Fahrerin des Peugeot wurden ebenfalls zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Zwei im Peugeot transportierte Hunde und ein im VW befindlicher Hund blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 39000,- EUR. Die B37 musste für die Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden gesperrt werden.

