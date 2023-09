POL-PDNW: Haustür mutwillig eingetreten

Bad Dürkheim (ots) - Am 16.09.2023 wurde im Zeitraum von 13:15 Uhr bis 14:00 Uhr ein blaues Pedelec-Herrenrad entwendet. Die Eigentümerin schloss das dunkelblaue Fahrrad im genannten Zeitraum an einen Fahrradständer hinter dem Gebäude des "Siemes-Schuhcenter" in der Bruchstraße in Bad Dürkheim an. Die bisher unbekannte Täterschaft öffnete das Schloss gewaltsam und entwendete das Fahrrad. Ist Ihnen im o.g. Zeitpunkt das dunkelblaue Pedelec im Bruchgebiet in Bad ...

