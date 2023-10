Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßliche Klemmbrett-Betrügerin

Kierspe (ots)

Eine mutmaßliche Klemmbrett-Betrügerin war am Donnerstagmorgen auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Kierspe unterwegs. Sie sammelte als angeblich Taubstumme Unterschriften und Geld. Als die Polizei eintraf, war die Sammlerin verschwunden. Zeugen konnten der Polizei ein Kfz-Kennzeichen nennen. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Die Polizei bittet Zeugen oder möglicherweise Geschädigte sich zu melden unter Telefon 02354/9199-0. Geld zu sammeln, ist nicht grundsätzlich verboten. Täuschen die Sammler jedoch einen falschen Grund vor, so besteht der Verdacht eines Betrugs. (cris)

