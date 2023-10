POL-OE: Jugendlicher Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherung

Finnentrop (ots) - In der Zeit zwischen Montag (09.10.2023, 15:00 Uhr) und Dienstag (10.10.2023, 09:00 Uhr) wurde ein E-Bike aus einer Garage in der Straße "Am Weingarten" entwendet. Nach derzeitigen Erkenntnissen stand die Garage am Montagnachmittag zum Teil offen. Vermutlich wurde in einem unbeobachteten Moment die Gelegenheit für den Diebstahl genutzt, obwohl das E-Bike noch mit einem Faltschloss gesichert war. Bei ...

