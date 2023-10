POL-OE: Diebstahl aus Kleintransporter

Olpe (ots) - Am Sonntag, 15.10.2023, gegen 00:30 Uhr, wurde der Polizeileitstelle der Brand eines freistehenden Wohnhauses in Olpe, in der Straße 'Schöne Aussicht', gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde ein Feuer im Bereich des Dachgeschosses ausgemacht. Die beiden Bewohner des Hauses hatten ihre Wohnung bereits verlassen und sich in Sicherheit gebracht. Eine Ausbreitung des Feuers konnte durch den ...

mehr