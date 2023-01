Polizei Hagen

POL-HA: 18-Jähriger beleidigt Polizeibeamte im Vorbeigehen

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte nahmen in der Nacht von Freitag (13.01.2023) auf Samstag in der Innenstadt einen aggressiven 18-Jährigen in Gewahrsam. Gegen 01.40 Uhr hielt sich ein Streifenteam wegen eines vorausgegangenen Einsatzes in der Dödterstraße auf. Als sie zu ihrem Streifenwagen zurückgingen, trafen sie auf den 18-Jährigen, der die Polizistin im Vorbeigehen als "Fotze" beleidigte. Als diese den alkoholisierten Mann auf dein Verhalten ansprach, reagierte er aggressiv und forderte die Beamtin dazu auf, sich mit ihm zu schlagen. Weil er sich nicht beruhigen ließ, legten die Polizisten dem 18-Jährigen Handschellen an und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Während der Fahrt beleidigte er die Beamten fortlaufend und drohte ihnen damit, sie "so richtig zu ficken". Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Die Polizisten zeigten ihn wegen der Beleidigungen an. (sen)

