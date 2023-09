Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Resümee des 607. Wurstmarktes - Polizei zieht Bilanz

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 08.09.2023 bis 18.09.2023 fand der 607. Bad Dürkheimer Wurstmarkt statt. Die Polizei Bad Dürkheim zeigte mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik, des Ordnungsamtes der Stadt Bad Dürkheim und der amerikanischen MP / SP an allen Tagen dauerhafte Präsenz auf dem Festgelände. Auch die Bundespolizei unterstützte an den Bahnhöfen und Haltestellen.

Aus Sicht der Polizei in Bad Dürkheim verlief der Wurstmarkt vergleichsweise durchwachsen. Der Wurstmarkt war insbesondere am Eröffnungstag und den beiden Wochenenden sehr gut besucht, was zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen geführt hatte.

An den Wochenenden war insbesondere in den Abendstunden auf Grund der steigenden Alkoholisierung der Festbesucher eine deutliche aggressive Grundstimmung feststellbar. Insgesamt waren 30 einfache und 16 gefährliche Körperverletzungen zu verzeichnen, wobei es sich hierbei in 2 Fällen um Gewalt in engen sozialen Beziehungen handelte. In den restlichen Fällen gerieten die Beteiligten meist aufgrund ihrer Alkoholisierung mit ihren Kontrahenten in Streit, der dann schließlich in Beleidigungen, Faustschlägen und Tritten ausartete. Die Polizei schritt bei anbahnenden Streitigkeit frühzeitig ein, wodurch weitere Auseinandersetzungen teilweise verhindert werden konnten.

Im Hinblick auf Eigentumsdelikte wurden bislang 20 Diebstähle polizeilich erfasst, hiervon 15 Diebstähle von Rucksäcken, Geldbeuteln oder Mobiltelefonen, sowie 5 Diebstähle von Fahrrädern. Das Besuchende ihre persönlichen Gegenstände oft unbeaufsichtigt an Tischen oder Sitzbänken liegen ließen, trug maßgeblich zum Diebstahlserfolg bei. Weiterhin wurden 6 Beleidigungen zur Anzeige gebracht.

Insgesamt kam es zu 6 Sachbeschädigungen, hiervon 2 an geparkten Fahrzeugen. Wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, mussten 4 Strafanzeigen erfasst werden. 7 Personen widersetzten sich polizeilichen Maßnahmen. Glücklicherweise wurde dabei kein Polizeibeamter verletzt. Gegen 5 Personen wird wegen sexueller Belästigung ermittelt.

Wurden sie Zeuge einer solchen Tat? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Dürkheim auch weiterhin unter 06322 - 9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen. Strafanzeigen zu bis-lang nicht registrierten Diebstählen auf dem Wurstmarkt können persönlich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim oder bequem per Online-Wache unter https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ erstattet werden.

Insgesamt zieht die Polizei Bad Dürkheim für den 607. Wurstmarkt eine durchwachsene Bilanz und wir freuen uns schon jetzt auf dem Wurstmarkt 2024.

