Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nachtragsmeldung: Mann nach Körperverletzung verstorben

Neustadt/Weinstraße (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Polizei Neustadt

Nachtrag zu unserer Pressemeldung vom 15.09.23 https://s.rlp.de/LpW3j

Wie die Polizei Neustadt am 15.09.2023 bereits berichtete, kam es am 14.09.2023 zwischen 12.00 Uhr und 12:20 Uhr zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 57-jährigen Mannes zwischen Hauptbahnhof und Jobcenter in Neustadt. Der Mann erlag zwischenzeitlich am 16.09.2023 seinen Verletzungen sodass nunmehr wegen Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt wird. Die Kriminalpolizei Neustadt hat die Ermittlungen übernommen. Das beigefügte Bild stammt vom Tattag und zeigt den Geschädigten kurz vor der Tat.

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe zur Tataufklärung:

- Wer kann Hinweise zur Tat geben? - Wer hat den Geschädigten am Tattag, zwischen 12.00 Uhr und 12.20 Uhr, in Neustadt gesehen? - Wer hat am Tattag, zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr im Bereich Hauptbahnhof Neustadt, Landauer Straße, Exterstraße, Konrad-Adenauer-Straße, etwas beobachtet, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte oder hat sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht?

Insbesondere wird eine Autofahrerin gesucht, welche das Geschehen beobachtet und mit dem 57-Jährigen gesprochen hat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt unter der Telefonnummer 0621 854 0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

