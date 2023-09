POL-PDNW: Kontrollstelle führt zu mehreren Kontrollaufforderungen

Bad Dürkheim (ots) - Auf dem Weg zum Wurstmarkt hat eine bereits alkoholisierte, männliche Person am Nachmittag des 16.09.2023 ein Glaselement einer Hauseingangstür in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim mutwillig eingetreten. Dabei zog sich die Person mehrere Schnittwunden am gesamten Bein zu. Aufgrund einer detaillierten Personenbeschreibung einer Zeugin konnte die Verantwortliche Person umgehend durch Beamte im ...

mehr