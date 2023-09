Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Frontalzusammenstoß auf B37

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag, den 16.09.2023, ereignete sich gegen 19:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B37 bei Bad Dürkheim. Zwischen der Kreuzung des Bruchgebietes und dem "Weingut Pfeffingen" hat ein Audi-Fahrer trotz des bereits stark stockenden Verkehrs einen Überholvorgang eingeleitet und ist dabei in die Mitte der beiden Fahrbahnen gefahren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem BMW-Fahrer, welcher die B37 in entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr. Bei dem Frontalzusammenstoß verletzten sich insgesamt vier der beteiligten Fahrzeuginsassen. Da beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten, kam es über zwei Stunden hinweg zu einer starken Einschränkung des Verkehrsflusses in beiden Fahrtrichtungen.

