Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kind bei Verkehrsunfall verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Erpolzheim (ots)

Am Montag, den 18.09.2023, gegen 16:15 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Erpolzheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer aus dem Kreis Bad Dürkheim befuhr die Hauptstraße aus Ungstein kommend. In einer langgezogenen Rechtskurve querte ein 8-jähriges Kind aus dem Kreis Bad Dürkheim die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Personen wurden verletzt und wurden in Krankenhäuser nach Mannheim und Ludwigshafen am Rhein verbracht. Es bestand jeweils keine Lebensgefahr. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Hauptstraße bis etwa 17:00 Uhr gesperrt werden.

