Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Vereinsheim

Wenden (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Sonntag (15. Oktober, 15 Uhr) und Montag (16. Oktober, 12 Uhr) sind unbekannte Täter in das Vereinsheim eines Gartenvereins in der Adenauerstraße in Altenhof eingedrungen. Sie brachen dafür ein Schloss auf und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Schließlich beschädigten sie eine Geldkassette und entwendeten daraus Bargeld. Daneben wurden Getränke gestohlen. Der Sach- und Beuteschaden liegt im dreistelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

