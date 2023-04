FW-Schermbeck: BMA-Alarm

Schermbeck (ots) - Am frühen Morgen wurde der Löschzug Altschermbeck gegen 7 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Ölspur" zur Dorstener Straße alarmiert. Hier war es vermutlich in der Nacht zu einem Wildunfall gekommen. Die dadurch entstandenen Spuren waren jedoch so gering, dass ein Handeln der Feuerwehr nicht erforderlich war. Daher endete der Einsatz für den Löschzug um 7.18 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Schermbeck Jana Loick Mobil: 0151 20984294 E-Mail: ...

