Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Mehrere Verkehrsunfälle im Bereich der PI Adenau

Adenau (ots)

Am Samstag, 06.05.2023 ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Adenau gleich mehrere Verkehrsunfälle.

Bereits am Morgen, kam es gegen 10:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Adenau. Der Fahrer eines Pkw kollidierte hier mit mehreren, am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 59-jährige Fahrzeugführer unter körperlichen Beschwerden litt sowie unter Medikamenteneinfluss stand. In Folge dessen wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein beschlagnahmt.

Während das unfallbeteiligte Fahrzeug vor Ort abgeschleppt werden sollte, kam es direkt zu einem Folgeunfall. Ein heranfahrender Lkw übersah scheinbar den Abschleppvorgang und kollidierte mit dem nicht mehr fahrbereiten Pkw. Der Lkw-Fahrer setzte nach dem Zusammenstoß seine Fahrt fort und entfernte sich somit unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zum hier beschriebenen Lkw machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Adenau in Verbindung zu setzen.

Weiterhin kam es zu zwei Verkehrsunfällen mit verletzten Personen im Zusammenhang mit Touristenfahrten auf der Nordschleife des Nürburgrings. Am Morgen kollidierte zunächst ein Pkw-Fahrer mit einem vorausfahrenden, verkehrsbedingt abbremsenden Pkw. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge gegen angrenzende Schutzplanken geschleudert. Ein weiterer, heranfahrender Pkw kollidierte sodann nochmals mit den bereits zuvor verunfallten Fahrzeugen. Bei dem Verkehrsunfall wurde eine Person leicht verletzt.

Der zweite Verkehrsunfall ereignete sich gegen 15:00 Uhr im Bereich des Streckenabschnitts "Stefan-Bellof-S". Hier kam ein Pkw-Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn von dieser ab und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses drehte sich zunächst auf der Fahrbahn und kollidierte anschließend mit dem Fahrzeugheck voran mit der Schutzplanke. Der Fahrzeugführer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Die 33-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Vor Ort befand sich neben der Polizei auch die Feuerwehr Adenau mit starken Kräften.

Ebenfalls aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam ein 54-jähriger Motorradfahrer auf der K 93 bei Nitz von der Fahrbahn ab. Dieser stürzte alleinbeteiligt mit seinem Motorrad und verletzte sich hierbei leicht.

Bekanntermaßen handelt es sich bei dem Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit um eine der Hautunfallursachen. Die Polizeiinspektion Adenau wird zur Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen regelmäßig von der Verkehrsdirektion unterstützt. Am Samstag, 06.05.2023 führten Kräfte der Verkehrsdirektion Koblenz im Bereich der Kirmutscheider Kreuzung in Fahrtrichtung Nürburgring eine Radarkontrolle durch. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt an dieser Unfallhäufungsstelle 50 km/h. Insgesamt kam es im fünfstündigen Messzeitraum zu 152 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 94 km/h gemessen. Den betroffenen Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro, 2 Punkte sowie ein Fahrverbot von einem Monat.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell