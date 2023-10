Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 44-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Olpe (ots)

Ein Auffahrunfall hat sich am Dienstag (17. Oktober) gegen 16:05 Uhr auf der Kortemickestraße ereignet. Zunächst befuhr eine 44-jährige Autofahrerin, gefolgt von einem 25-jährigen Pkw-Fahrer, die Straße in Richtung Bilsteinstraße. Als ein vor ihnen befindliches Fahrzeug abbremste, hielt die 44-Jährige ebenfalls ihren Wagen an. Der 25-Jährige fuhr auf ihr Fahrzeug auf. Die Frau erlitt Verletzungen im Nackenbereich. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

