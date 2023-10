POL-NOM: Rasenmäher entwendet

Uslar (ots) - Uslar (reu.), B241, 37603 Holzminden-Neuhaus in Richtung 37170 Uslar-Schönhagen, Abschnitt 10, Station 5,160, 27.10.2023, 18:44 Uhr Am Freitagabend befuhr ein 19-Jähriger aus Uslar mit seinem Pkw die B241 von Neuhaus in Richtung Schönhagen. Höhe Abschnitt 10, Station 5,16, wechselte plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn. Bei einem Ausweichmanöver kam der 19-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und kam im angrenzenden ...

mehr