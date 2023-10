POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots) - 37581 Bad Gandersheim, Breslauer Straße 16, Samstag, den 28.10.2023 21:30 Uhr. Am 28.10.2023 gegen 21:30 Uhr beschädigte bislang unbekannte Täterschaft den Außenspiegel (Beifahrerseite) eines PKW VW Golf, welcher in der Breslauer Straße geparkt war. Hierzu wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Bad Gandersheim mögliche Zeugen, ...

mehr