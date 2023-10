POL-NOM: Außenspiegel von PKW beschädigt

Northeim (ots) - 37191 Katlenburg-Lindau/ OT Suterode, K414, Donnerstag, 26.10.2023 16.12 Uhr NORTHEIM (mil) Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der K414 zwischen dem Ortsteil Suterode und Katlenburg. Eine 70-jährige Frau aus Hardegsen befuhr die K414 in Richtung Katlenburg, kam in einer dortigen Rechtskurve auf nasser Fahrbahn ins Schleudern und geriet so in den Gegenverkehr. Daraufhin kam es zum ...

mehr