Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auf nasser Fahrbahn in den Gegenverkehr gefahren

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau/ OT Suterode, K414, Donnerstag, 26.10.2023 16.12 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der K414 zwischen dem Ortsteil Suterode und Katlenburg.

Eine 70-jährige Frau aus Hardegsen befuhr die K414 in Richtung Katlenburg, kam in einer dortigen Rechtskurve auf nasser Fahrbahn ins Schleudern und geriet so in den Gegenverkehr.

Daraufhin kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw eines 53-jährigen Katlenburgers.

Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge so beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Der Gesamtschaden wird auf rund 12.000,00 Euro geschätzt.

Zudem wurde der 53-jährige Fahrzeugführer leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell