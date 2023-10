Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schockanruf, Versuchter Betrug

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37589 Kalefeld. Zeit: Donnerstag, 26.10.2023, 15:35 Uhr. Eine 86- jährige Kalefelderin erhielt einen sogenannten Schockanruf von einer bisher unbekannten weibl. Person. Diese gab sich als Polizistin aus und führte an, dass die Tochter der 86-Jährigen in einem tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei. Auch wurde im Telefonat von der falschen Polizistin nach Geld gefragt. Die 86-Jährige erkannte den Betrugsversuch/"Betrugsmasche" und zu einem finanziellen Schaden ist es nicht gekommen. Das Polizeikommissariat Bad Gandersheim wurde von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt und es wurden Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen.

