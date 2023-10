Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall mit zwei leicht Verletzten

Northeim (ots)

37154 Northeim/ OT Edesheim, B3, Donnerstag, 26.10.2023, 16.15 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der B3 bei Edesheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten.

Ein 47-jähriger Northeimer befuhr mit seinem Pkw die Leinestraße in Richtung B3 und wollte im weiteren Verlauf auf diese in Fahrtrichtung Northeim einbiegen. Hierbei übersah er eine 33-jährige Frau aus Northeim, welche mit ihrem Pkw die B3 aus Richtung Hohnstedt in Richtung Northeim befuhr.

Schließlich konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Beide Unfallbeteiligten wurden durch die Kollision leicht verletzt und wurden in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000,00 Euro und beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell