POL-OS: Osnabrück: Diebstahl mehrerer Kleinkrafträder

Alfhausen (ots) - Am Donnerstag gegen 13:30 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann aus Badbergen mit seinem Fiat Freemont die B68 von Hesepe in Richtung Alfhausen. In Höhe der Schleppenburger Straße trat dann unvermittelt eine 87-jährige Frau auf die Fahrbahn. Der Badberger führte eine Gefahrenbremsung durch, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Die ...

mehr