Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen: Schwerer Verkehrsunfall - Fußgängerin von Pkw erfasst

Alfhausen (ots)

Am Donnerstag gegen 13:30 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann aus Badbergen mit seinem Fiat Freemont die B68 von Hesepe in Richtung Alfhausen. In Höhe der Schleppenburger Straße trat dann unvermittelt eine 87-jährige Frau auf die Fahrbahn. Der Badberger führte eine Gefahrenbremsung durch, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Die Frau aus Alfhausen wurde einige Meter durch die Luft geschleudert und erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Ein ebenfalls hinzugezogener Rettungshubschrauber flog die Verletzte in ein Krankenhaus nach Osnabrück. Für die Zeit der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme war die B68 etwa 40 Minuten lang voll gesperrt, es kam zu größeren Verkehrsbehinderungen.

