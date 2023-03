Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei LKW-Unfallfluchten aufgeklärt

Euskirchen (ots)

Gegen 19:30 Uhr am Freitagabend (24.03.2023) beobachteten mehrere Zeugen, wie ein LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug einen Bahnübergang in Euskirchen trotz Rotlicht überquerte. Dabei touchierte er mit dem Sattelauflieger die Halbschranke der Gegenfahrbahn und beschädigte diese. Seine Fahrt setzte er unbeirrt fort. Kurze Zeit später stieß derselbe LKW-Fahrer beim Abbiegen gegen einen geparkten PKW und beschädigt auch diesen. Polizeibeamten konnten den LKW-Fahrer schließlich im Umfeld anhalten und eine Unfallaufnahme durchführen. Der 60-jährige LKW-Fahrer gab an, nichts bemerkt zu haben. Korrespondierende Unfallspuren am LKW wurden gesichert und bei dem LKW-Fahrer eine Sicherheitsleistung erhoben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

