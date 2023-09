Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken gegen PKW

Kleinfischlingen (ots)

Ein 27-jähriger Seat-Fahrer befuhr am Sonntagabend, 17.09.2023, gegen 22.20 Uhr, die Hauptstraße und streifte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW. Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife wurde auf den Unfall aufmerksam und stellte bei dem Fahrzeugführer eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,93 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Aufprall war so heftig, dass beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20000 Euro.

