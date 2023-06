POL-MG: Verkehrsunfall: Pedelecfahrer schwer verletzt

Mönchengladbach (ots) - Am Gerstacker ist ein 52-jähriger Fahrradfahrer am Mittwoch, 14. Juni, gegen 13.10 Uhr gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann befuhr die Straße Am Gerstacker in Richtung Breite Straße. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Mann zu Fall kam. Offenbar hatte er zwei Taschen am Lenker befestigt, die in die Speichen des Vorderrades gerieten, was schließlich zum Sturz führte. ...

