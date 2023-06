POL-MG: Raser stoppen - Leben schützen

Mönchengladbach (ots) - Am Montag, 12. Juni, ist es gegen 16.30 Uhr auf der Taunusstraße in Geistenbeck zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 14-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Nach eigener Aussage sei das Mädchen vom Gotzweg kommend über die Taunusstraße in Richtung Stapper Weg ...

mehr