Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannte beschädigen Bushaltestellen - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 14. Juni, haben Unbekannte aus einem Auto heraus mehrere Bushaltestellen im Stadtgebiet beschädigt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand und Zeugenaussagen näherten sich zwei Männer gegen 23.40 Uhr mit einem dunkelblauen Cabrio von der Hofstraße kommend den Bushaltestellen an der Rheydter Straße. Der Fahrer habe dann abgebremst und der Beifahrer habe aus dem Fahrzeug heraus mit einem unbekannten Gegenstand die Bushaltestelle beschädigt. Anschließend seien sie in Richtung Friedrich-Ebert-Straße weitergefahren. Etwa zehn Minuten später seien sie erneut die Rheydter Straße entlanggefahren. Diesmal sei das Duo aber aus Richtung der Friedrich-Ebert-Straße gekommen. In Höhe der Hochschule Niederrhein habe der Beifahrer an der dort befindlichen Bushaltestelle eine Scheibe auf der Rückseite beschädigt.

Im Nachgang stellte die Polizei im näheren Umfeld an weiteren Haltestellen Beschädigungen fest. Hier besteht der Verdacht, dass diese ebenso von den Tatverdächtigen verursacht wurden. Gleiches gilt für andere Bushaltestellen, die in den zurückliegenden Tagen im Stadtgebiet beschädigt wurden.

Die Männer werden wir folgt beschrieben: Beide sind zwischen 30 und 35 Jahre alt. Der Fahrer hat schwarze Haare und trägt einen Vollbart. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Pullover. Der Beifahrer hat lange schwarze Haare, die er zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden trug. Außerdem hatte er sich eine schwarz, weiße Cap aufgesetzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die einen der Vorfälle beobachtet haben und / oder Angaben zu den Tatverdächtigen oder deren Fahrzeug machen können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell