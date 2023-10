Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar (reu.), B241, 37603 Holzminden-Neuhaus in Richtung 37170 Uslar-Schönhagen, Abschnitt 10, Station 5,160, 27.10.2023, 18:44 Uhr Am Freitagabend befuhr ein 19-Jähriger aus Uslar mit seinem Pkw die B241 von Neuhaus in Richtung Schönhagen. Höhe Abschnitt 10, Station 5,16, wechselte plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn. Bei einem Ausweichmanöver kam der 19-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und kam im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Hierbei entstand Sachschaden am Pkw und dem Leitpfosten. Des Weiteren wurde die Bankette beschädigt. Der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 20.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell