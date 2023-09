LPI-J: Kabel entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eine wahrlich unliebsame Begegnung mit Folgen hatte am Montagabend ein Radfahrer, als er in Tautenhain die Betonstraße befuhr. Dabei bemerkte der Mann eine Hornisse an seinem Bein. Als er versuchte diese abzuwehren, verlor der 43-Jährige die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen zu, so dass er zur medizinischen Versorgung in Krankenhaus gebracht wurde. Welche Folgen das Ganze für die Hornisse hatte, ist ...

