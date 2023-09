Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwischenfall in Arztpraxis

Jena (ots)

Ohne Termin erschien am Montagfrüh ein Mann in einer Arztpraxis in der Westbahnhofstraße und verlangte dort eine Behandlung. Da dies nicht möglich war, wurde der Mann aggressiv. Erst nach mehrfacher Aufforderung verließ er die Praxis. Dabei stieß er eine Mitarbeiterin gegen den Türrahmen und versuchte nach dieser zu treten. Die Frau wurde leicht verletzt. Eine Anzeige wegen Körperverletzung wurde gefertigt.

