LPI-J: Unfallfahrzeug verborgen

Jena (ots) - Ein Radfahrer, welcher am Montagfrüh die Göschwitzer Straße stadteinwärts befuhr, kam zu Fall, als er verkehrsbedingt stark abbremsen musste. Aufgrund des Sturzes zog sich der 37-Jährige Verletzungen zu, so dass er zur weiteren Behandlung ins Klinikum gebracht wurde. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

