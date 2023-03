Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Etzbach (ots)

Am Mittwoch, den 22.03.2023, gegen 18:35 Uhr ereignete sich in der Gemarkung Etzbach ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 57 Jährige Kraftfahrzeugführerin die Rother Straße/K60 und beabsichtigte in die Eichenstraße einzubiegen. Beim Abbiegen kollidierte die Frau mit dem Fahrzeug einer 23 Jährigen Fahrerin, die an der Eichenstraße verkehrsbedingt halten musste. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten Hinweise auf eine deutliche Alkoholbeeinflussung wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Test vor Ort bestätigte diesen Verdacht. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Der Gesamtschaden kann mit ca. 2.000EUR beziffert werden. Gegen die 57 Jährige Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

