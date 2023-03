Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nachtrag zu Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B256 zw. Flammersfeld und Oberlahr vom 22.03.2023

Flammersfeld (ots)

Am Mittwoch, den 22.03.2023, ereignete sich um 07:00 Uhr ein Verkehrsunfall in den Serpentinen der Bundesstraße 256 zwischen Flammersfeld und Oberlahr. Der 34jährige Fahrer eines Seat Ibiza befuhr die B256 aus Richtung Flammersfeld kommend in Richtung Neuwied. In dem kurvenreichen Gefällstück "Eichener Stock" verlor der Fahrzeugführer ausgangs einer Linkskurve, die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Seat kam nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit einem entgegen kommenden Mercedes Kombi, der wiederum gegen einen hinter dem Seat fahrenden Peugeot geschleudert wurde. Die drei beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000Euro. Der Fahrer des Mercedes und des Peugeot wurden leicht verletzt von dem alarmierten Rettungsdienst aus Altenkirchen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Fahrbahn der B256 musste während der Unfallaufnahme und der anschließend erforderlichen Reinigung bis 09:10 Uhr voll gesperrt bleiben. Wegen dem größeren Trümmerfeld und auslaufenden Betriebsstoffen war ein passieren der Unfallstelle nicht möglich.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell