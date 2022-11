Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Feuerwehr rückt in der Nacht aus

Rottweil (ots)

Die Feuerwehr Rottweil ist in der Nacht zum Freitag wegen eines Brandalarms zu einer Klinik in der Schwenninger Straße ausgerückt. Ein Brandmelder in einem Versorgungsschacht hatte gegen 3.30 Uhr Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr Rottweil war mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften, die Werksfeuerwehr mit einem Fahrzeug und fünf Kräften im Einsatz. Ein Feuer oder ein Brand gab es jedoch nicht. Vermutlich wegen Feuchtigkeit oder einer technischen Fehlfunktion gab der Melder falschen Alarm.

