Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - In Wohnhaus eingedrungen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Herzogstraße;

Tatzeit: zwischen 18.11.2023, 12.00 Uhr, und 19.11.2023, 17.00 Uhr;

Einbrecher haben sich am Wochenende in Gronau mit Gewalt Zugang in eine Wohnung verschafft. Um in die Räumlichkeiten an der Herzogstraße zu gelangen, hebelten die Täter ein Fenster auf. Die Unbekannten durchsuchten das Innere. Ob sie etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

