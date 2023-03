Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ladendieb wehrt sich gegen Detektivin

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (29.03.2023) einen 33-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, Waren aus einem Lebensmittelgeschäft an der Wildunger Straße gestohlen zu haben. Die 50-jährige Ladendetektivin beobachtete den 33-Jährigen wie er gegen 16.00 Uhr verschiedene Waren im Wert von unter zehn Euro einsteckte und anschließend den Kassenbereich passierte ohne zu bezahlen. Als sie ihn daraufhin ansprach und in ihr Büro bat, weigerte er sich zunächst und schlug um sich. Dadurch verletzte er die Detektivin leicht. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

