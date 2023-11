POL-MFR: (1275) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am Freitag (03.11.2023) - Änderung der Wegstrecke

Bad Windsheim (ots) - In der Nacht von Dienstag (31.11.2023) auf Mittwoch (01.11.2023) brachten Unbekannte ein Graffiti an einer Garagenwand in Bad Windsheim an. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Zwischen 19:00 Uhr und 08:00 Uhr beschmierten unbekannte Personen eine Garage im Breslauer Ring mit schwarzer Farbe. Neben dem Schriftzug "ACAB" sprühten sie auch ...

