Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Marktstraße; Tatzeit: 05.12.2022, zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr; Unbemerkt in eine Handtasche gegriffen und eine Geldbörse entwendet haben Unbekannte am Montag in Ahaus. Als sich eine Kundin zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr in einem Drogeriemarkt an der Marktstraße aufhielt, schlugen die Täter zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. Die ...

