POL-HOM: Suche nach vermisstem 14-jährigen Farhan Ahmad aus Bexbach

Blieskastel (ots) - Im Zeitraum vom 11.11.2022 zwischen 21:00 Uhr und dem 12.11.2022, 01:00 Uhr, ereignete sich in der Mittelbacher Straße in Blieskastel Altheim, in Höhe der Kirche und dortigen Pizzeria ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein geparkter Pkw von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Im Anschluss flüchtete der Unfallverursacher in unbekannte Richtung. Bei dem geschädigten Pkw handelt es sich um einen schwarzen 5-er BMW mit HOM-Kreiskennzeichen. An ...

